Libro dei Fatti, Marra al Tg5 presenta la 34ª edizione: “Tutto sta cambiando e cambierà ancora”

“E’ cambiato tutto e cambierà ancora, anche il giornalismo sta cambiando, così come il giornalista”, afferma Pippo Marra, editore dell’Adnkronos, nel corso di un intervento al Tg5 riguardante l’edizione 2024 del ‘Libro dei Fatti’. Marra sottolinea che il modo di raccontare le notizie è in evoluzione, influenzato dalla massiccia presenza di diverse piattaforme che i giornalisti devono utilizzare quotidianamente. Oggi, le notizie circolano rapidamente in rete, un cambiamento significativo rispetto a 60 anni fa.

Il ‘Libro dei Fatti’ si distingue per il suo ruolo di documentazione degli eventi principali dell’anno passato, riassumendo e analizzando anche l’anno in corso. Dopo 34 anni di pubblicazione, quest’anno il libro mette in evidenza diversi eventi significativi, tra cui il conflitto in Medio Oriente, che è tra le dieci notizie di maggiore impatto del 2023. Durante l’anno, la società italiana ha pianto la perdita di figure di spicco come Silvio Berlusconi, Maurizio Costanzo, Giorgio Napolitano, Gianni Minà, Andrea Purgatori e Gina Lollobrigida.

L’edizione di quest’anno del ‘Libro dei Fatti’ si apre con un contributo della premier Giorgia Meloni e include un intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In totale, il volume raccoglie 960 pagine di fatti, storie, informazioni e fotografie, arricchite anche da contributi di autorevoli rappresentanti istituzionali e del mondo dell’economia e dell’impresa. Tra i vari capitoli, non manca un’area dedicata alle curiosità, come il caso della posta tramite drone, mettendo in luce come anche aspetti più leggeri possano trovare spazio nel resoconto di eventi significativi.

Il ‘Libro dei Fatti’ si propone dunque non solo come un registro degli accadimenti, ma anche come un’analisi delle trasformazioni in atto, sia nel panorama sociale che in quello comunicativo e tecnologico. La sfida per i giornalisti moderni consiste nel sapersi adattare a questo contesto in continuo cambiamento, mantenendo la capacità di raccontare storie con un occhio critico e riflessivo. La testimonianza di Marra serve da spunto per comprendere le sfide e le opportunità che il giornalismo di oggi deve affrontare.