Libro dei Fatti Adnkronos, da 32 anni cronaca di quello che succede nel mondo e in Italia

Da 32 anni il “Libro dei Fatti” racconta tutto quello che è successo, nel mondo e in Italia. Un patrimonio di dati, esperienze, fatti, emozioni, racconti, avvenimenti, che ha finito per dare vita, anno dopo anno, a una vera e propria enciclopedia del nostro tempo. Chi vorrà ricostruire come sono andate le cose e misurarsi con gli straordinari cambiamenti che hanno attraversato la nostra epoca, non potrà prescindere anche in futuro da questa nostra puntuale, diligente e anche appassionata cronaca.

Questo successo, avvalorato da una così lunga esperienza, ci ha spinto a proseguire lungo la stessa rotta.