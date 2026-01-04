Libri sul tennis Italia

Il tennis è uno sport che sembra essere nato per essere raccontato. Solitario e collettivo allo stesso tempo, fatto di silenzi, rituali, esplosioni improvvise e fragilità esposte, il tennis trova tra i migliori libri sullo sport una sua dimensione naturale. I libri sul tennis spaziano dai grandi racconti delle partite che hanno segnato la storia ai saggi che analizzano la componente mentale, quasi ossessiva, di questo sport, fino alle opere narrative capaci di trasformare una partita in una metafora dell’esistenza.

Tra i libri sul tennis, le biografie e le autobiografie occupano un posto centrale. Tra questi, “Inside – Vincere, perdere, ricominciare da zero” di Boris Becker, “Open – La mia storia” di Andre Agassi, “Se piove, rimandiamo” di Nicola Pietrangeli e “Inarrestabile – La mia vita fin qui” di Maria Sharapova sono solo alcuni esempi. Questi libri parlano di tennis, ma anche di solitudine, disciplina e resilienza.

Tra i romanzi sul tennis, “Tennis partner” di Abraham Verghese, “La grammatica del bianco – Un’estate a Wimbledon” di Angelo Carotenuto e “Il giardiniere di Wimbledon” di Jane Crilly sono alcune delle opere più significative. Questi libri utilizzano il campo da gioco come metafora dell’esistenza e raccontano storie di amore, perdita e redenzione.

Infine, tra i libri “classici” sul tennis, “Il tennis come esperienza religiosa” di David Foster Wallace e “Tennis” di John McPhee sono due opere che hanno fatto la storia del genere. Questi libri offrono una visione profonda e analitica del tennis, esplorando la sua dimensione tecnica, strategica e psicologica.