Portare il perdono e l’abbraccio di una comunità ai propri figli che hanno sbagliato e che stanno pagando per degli errori terribili. L’incontro di Stefano Castellino, sindaco del piccolo comune dell’agrigentino di Palma di Montechiaro, con alcuni concittadini condannati all’ergastolo per reati di mafia era stato uno dei momenti più emozionanti dell’VIII congresso di Nessuno tocchi Caino dello scorso dicembre e l’associazione lo ha raccontato nel libro “Il viaggio della speranza – Immagini, parole e atti del Congresso di Nessuno tocchi Caino” (ed. Reality Book) distribuito ai suoi iscritti è in vendita sul sito ufficiale.

Fonte