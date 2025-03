“Libri Liberi” parte da Rebibbia il 6 marzo

Il 6 marzo alle 16.00 si inaugura nel carcere di Rebibbia l’iniziativa “Libri Liberi”, promossa dalla Fondazione De Sanctis con il patrocinio del Ministero della Giustizia e in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Edoardo Albinati e Stefano Fresi presenteranno “L’Odissea” nella prima delle 12 tappe della rassegna, che si svolgerà nelle principali carceri italiane. Ogni incontro vedrà la partecipazione di un attore e di uno scrittore che presenteranno capolavori della letteratura, con l’intento di offrire ai detenuti un’opportunità di esplorare la condizione umana attraverso la lettura.

La rassegna, che si concluderà il 21 dicembre 2025, avrà alla sua inaugurazione personalità come Margherita Cassano e Teresa Mascolo. “Libri Liberi” mira a fornire un’esperienza unica e irripetibile, incoraggiando il dialogo e il confronto per permettere ai detenuti di diventare protagonisti degli incontri. Grazie all’intervento di attori e scrittori di fama, le letture e le discussioni si trasformeranno in momenti di riflessione profonda.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione della cultura come strumento di riscatto e rinascita, offrendo possibilità di riscoperta del sé e del proprio valore all’interno della comunità. I protagonisti coinvolti includono nomi come Maurizio De Giovanni con Fabrizio Bentivoglio, Elisa Fuksas con Elena Lietti, Daniele Mencarelli con Alessio Boni, e molti altri, tutti impegnati a far vivere storie e emozioni in un ambiente spesso difficile come quello carcerario.