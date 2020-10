Fin dal concepimento, e per buona parte della nostra vita, il nostro cervello conosce processi che ne garantiscono lo sviluppo e l’aumento delle capacità attraverso l’apprendimento. Ma in ognuna di queste fasi può essere oggetto di aggressioni che possono comprometterne le funzioni: stili di vita scorretti, fumo, uso di droghe o abuso di alcol, alimentazione sbagliata. Per questo l’attenzione verso il cervello dovrebbe accompagnarci lungo tutto l’arco dell’esistenza, a cominciare dai comportamenti della mamma che porta una nuova vita in pancia, per arrivare all’invecchiamento a cui dobbiamo cercare di giungere con un cervello “allenato” e buone capacità cognitive. E’ questo lo scopo di “Le età della mente. Una guida al nostro cervello dalla nascita all’invecchiamento”, libro scritto dal neurochirurgo Giulio Maira con Vira Carbone che ci aiuta a capire la magia del funzionamento del cervello e ad analizzare, per ogni età, le modalità di maturazione e i comportamenti utili perché il processo di crescita avvenga nel modo migliore.

