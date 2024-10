Libri, l’armatore Lauro e il suo ‘Mare dentro’: “Torni la ‘Dolce vita’ a Ischia”

(Adnkronos) – “Si discute del futuro prossimo senza una visione chiara. Vedo una mentalità uniforme e chi esprime idee lungimiranti per i prossimi dieci o venti anni viene etichettato come un matto… Questo libro vuole essere una fonte di speranza e fornire indicazioni per il futuro, non solo di Ischia, ma dell’Italia in generale”. Così Salvatore Lauro, classe ’51, ischitano e già senatore della Repubblica con Forza Italia, introduce il suo libro dedicato all’isola natale, “Il mare dentro. Dalla dolce vita alla tempesta perfetta” (edizione Rubettino, prefazione di Edward Luttwak). Lauro mescola aneddoti biografici con un’analisi politica e sociale attuale e futura. L’ex parlamentare, entrato in Forza Italia nel ’96 e rieletto nel 2001 con la Casa delle Libertà, ha fatto parte del gruppo Misto fino al 2006. Attraverso il racconto della storia di Ischia e dell’Italia, parte dagli anni Sessanta, focalizzandosi sul periodo di grande speranza economica del boom fino ai giorni odierni. Il libro si propone di riflettere sulle trasformazioni socio-economiche avvenute nel Paese, evidenziando la necessità di una visione per affrontare le sfide ai tempi moderni. La narrazione è arricchita da esperienze personali che rimandano alla vita sull’isola, alle sue tradizioni e alle sue problematiche, rendendo così il racconto non solo un’analisi storica ma anche un viaggio emotivo nella memoria collettiva di Ischia. Lauro, attraverso il suo lavoro, intende stimolare una riflessione critica su come le scelte del passato abbiano influito sul presente e su come possano guidare le decisioni future. La sua opera si presenta come un invito a non ignorare il potenziale di crescita e sviluppo che potrebbero caratterizzare il futuro, puntando su innovazione e sostenibilità. Con questo libro, l’autore desidera anche risvegliare la coscienza civica e incoraggiare la partecipazione attiva della comunità nella costruzione di un percorso condiviso, che possa avvenire attraverso la valorizzazione delle peculiarità locali e la ricerca di nuove opportunità per tutti.