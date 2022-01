“Dopo che in Svizzera, presso l’avvocato (…) di Zurigo, ero riuscito a mettere le mani sui documenti compromettenti per Marcinkus che la fazione a lui opposta in Vaticano stava cercando, ero di fronte a due possibilità. Consegnare le carte scottanti al generale Santovito, oppure toglierle dal ‘mercato’ e farle recapitare al presidente dello Ior, direttamente o indirettamente”. Lo scrive Francesco Pazienza nel libro “La versione di Pazienza”, da oggi in libreria per Chiarelettere (240 pagg., 16 euro), raccontando di come cominciò il suo rapporto con il ‘banchiere di Dio’, Roberto Calvi, trovato morto in misteriose circostanze dopo il crac del Banco Ambrosiano.

“Se avessi consegnato il dossier al capo del Sismi, ero certo che lui l’avrebbe a sua volta girato al principale avversario di Marcinkus, il cardinale Casaroli. E tale consegna sarebbe avvenuta attraverso l’onorevole Andreotti, ‘protettore’ di Santovito, o tramite il segretario di Casaroli. In questo caso il danno sarebbe stato enorme per Marcinkus. Avevo bisogno di trovare un canale di comunicazione con lui. E Calvi, che notoriamente era considerato un ‘suo uomo’, poteva essere la persona giusta. Mi ripromisi di consegnare a lui la documentazione in mio possesso, che tra l’altro era solo una parte del fascicolo contro Marcinkus. Avrei potuto ripresentarmi a Calvi da solo, ma la cosa avrebbe preso tutt’altro aspetto se fossi arrivato con il viatico del segretario della Dc. Non mi sembrava una grande richiesta quella che rivolgevo a Piccoli, visto che poche settimane prima lo avevo guidato nella sua visita semiufficiale negli Stati Uniti insieme a Giovanni Goria. Infatti mi combinò l’appuntamento: il 10 marzo 1981, in un ufficio in via della Conciliazione”.

In un successivo incontro, prosegue Pazienza, dopo aver spiegato all’ex 007 che avrebbe dovuto riferire direttamente a monsignor Marcinkus quanto raccontato a lui, trovando peraltro da solo il modo per incontrarlo, Calvi, avendo appreso la sua intenzione di lasciare i servizi, gli propose di lavorare come suo consulente personale: “Trovammo un’intesa riguardo al mio nuovo incarico. Non avevo mai fatto l’impiegato di nessuno, perciò avrei operato sulla base di una ‘commissione’ calcolata su ogni operazione che fossi riuscito a concludere per conto di Calvi e della sua banca. Per quel nostro accordo non avevo bisogno di alcun foglio scritto, ma solo ed esclusivamente della sua parola d’onore. Potrà sembrare strano, ma in certi ambienti questo ha ancora un valore”.