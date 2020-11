The Pozzolis Family, la famiglia comica del web, diventa una graphic novel e arriva in libreria e negli store digitali con il titolo ‘Voglio!’. Con i testi di Nicolò Targhetta e Lorenzo La Neve e i disegni di AlbHey Longo, il libro mette a fuoco cosa succederebbe se i nostri figli avessero il potere di materializzare ogni loro ‘Voglio!’. Domanda da un milione di dollari, o forse sarebbe meglio dire da un milione di problemi visto quanto accaduto ad Alice, Gianmarco, Olivia e Giosuè, ossia The Pozzolis Family, dal momento in cui il piccolo Gioppy ha scoperto di poter trasformare in realtà qualsiasi suo desiderio.

