Libri imperdibili per le tue vacanze estive in viaggio

L’estate è il periodo ideale per scoprire nuovi mondi attraverso la lettura, con tanti toscani che si preparano a partire per le vacanze. Una recente indagine ha rilevato un calo nei lettori abituali, rendendo questa stagione un’opportunità per riscoprire il piacere di leggere. Ecco allora alcune letture suggerite da Libraccio, pensate per accompagnare i diversi stili di viaggio.

Per chi ama il backpacking, “Nelle terre estreme” di Jon Krakauer narra la storia vera di Christopher McCandless, un giovane che si avventura nella natura selvaggia dell’Alaska in cerca di libertà. “Sulla strada” di Jack Kerouac, simbolo della Beat Generation, racconta le frenetiche avventure di Sal e Dean attraverso l’America, alla ricerca di un senso e di intensità. Infine, “Il bello di viaggiare da soli” di Francesca Di Pietro offre spunti su come affrontare il viaggio in solitaria, attraverso un mix di esercizi e riflessioni.

Chi parte in barca troverà interessanti “Il vecchio e il mare” di Hemingway, dove un pescatore lotta contro un gigantesco pesce spada, e “In Patagonia” di Bruce Chatwin, che esplora i misteri di un continente affascinante. “Deserti” di Carla Perrotti racconta invece delle esperienze di una donna in solitaria tra paesaggi aridi, offrendo un approccio profondo agli elementi naturalistici.

Per coloro che scelgono la montagna, “Wild” di Cheryl Strayed offre un toccante resoconto di un viaggio di rinascita personale. “Camminare” di Henry David Thoreau propone una riflessione filosofica sul cammino, mentre “Andare a piedi. Filosofia del camminare” di Frédéric Gros invita a scoprire il valore del movimento come esperienza liberatoria.

Infine, per le letture sotto l’ombrellone, “Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey” di Mary Ann Shaffer è un inno alla forza della lettura, mentre “La briscola in cinque” di Marco Malvaldi unisce ironia e suspense in un’atmosfera toscana. Altri titoli da considerare sono “Persone normali” di Sally Rooney, con una storia intensa di relazione, e opere dedicate alle città come “La versione di Barney” e “Zazie nel metrò”, che offrono sguardi vivaci sulla vita urbana.