Libri di cucina invernali

Con l’avvicinarsi di Natale e l’inizio dell’inverno, è il momento perfetto per esplorare nuovi libri di cucina e gastronomia. Tra le ultime uscite editoriali, spiccano alcuni titoli che offrono una varietà di ricette e storie gastronomiche da tutto il mondo.

“Dolci per le feste dal cuore dei Paesi Bassi” di Regula Ysewijn è un volume che racconta le tradizioni gastronomiche della zona del Belgio attraverso numerose ricette. Il libro copre non solo Natale, ma anche Carnevale, Quaresima, San Nicola e San Martino, offrendo un’ampia gamma di piatti per diverse occasioni.

“La cuoca dei Kennedy” di Valérie Paturaud è un libro che ripercorre le vicende di Andrée Imbert, la cuoca della famiglia Kennedy per oltre vent’anni. Il volume è corredato di foto d’epoca e offre una interessante lettura per le feste.

“Franco Pepe Pizza Chef” di Elisia Menduni racconta la storia di Franco Pepe, un pizzaiolo e lievitista di fama internazionale. Il libro ne ripercorre la storia, dalla famiglia all’attualità, senza dimenticare alcun passo.

“DNA Ducasse” è un grande volume che racconta la storia, le ricette e i produttori di Alain Ducasse, uno dei cuochi più famosi del mondo. Il libro è firmato da Emmanuel Pilon, Amaury Bouhours e Jean-Philippe Blonde e comprende 135 ricette.

“Una settimana al Max” di Max Mariola è un libro che offre 80 ricette diverse per i pasti di una settimana, tra proposte più leggere e altre più goderecce.

“199 vini straordinari” di Marco Pozzali è un volume dedicato al vino, con quasi 200 vini che rappresentano il miglior panorama enologico internazionale.

“50 anni, racconti, ricette” di Roberto Valbuzzi racconta i 50 anni del suo ristorante di famiglia in Valtellina, il Crotto Valtellina, attraverso ricette e storie personali.

“Recipes from the American South” di Michael W. Twitty è un volume dedicato alla cucina eterogenea e diversa degli Stati Uniti del sud, con oltre 260 piatti presentati in più di 400 pagine.

“L’arte della cucina senza glutine” di Valentina Leporati è un libro che raccoglie tecniche e ricette per chi deve seguire una dieta senza glutine, offrendo un’ampia gamma di possibilità culinarie.

“Tecniche e segreti della cucina cinese” di Jeremy Pang è un volume dedicato alla cucina tradizionale cinese, con ingredienti, tecniche e piatti spiegati in modo chiaro e accessibile.

“Cracco in Galleria” è un libro dedicato a Carlo Cracco, un grande cuoco italiano, che si racconta attraverso il suo ristorante milanese e offre più di 70 ricette.

“Storia mondiale della cotoletta” di Luca Cesari è un libro che esplora la storia della cotoletta, una preparazione che unisce mezzo mondo e che ha una genesi molto poco nazionalista.

“Fatto a fette” di Anna Prandoni è un libro dedicato al panettone, che spiega come questo grande lievitato sia diventato emblema della cultura gastronomica italiana e come possa essere interpretato come una chiave di lettura per la nostra società.