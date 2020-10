Il prete-detective interpretato da Terence Hill esce dal piccolo schermo e diventa un romanzo: ‘Don Matteo. Le mie indagini più emozionanti’, in libreria e negli store digitali dal 22 ottobre. Tratto dalla serie tv prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, il progetto editoriale edito da Rai Libri è frutto del lavoro commissionato dalla società produttrice e dalla Rai. “Le regole di base per un buon detective e per un buon prete sono le stesse: ascoltare e prestare attenzione. Solo così si arriva alla verità, nella vita come nei libri gialli. Possono sembrare letture leggere e, a volte lo sono, ma c’è dentro anche tanta umanità, c’è tutto il dramma di scelte sbagliate e la speranza di poter costruire qualcosa sulle macerie che ci si è lasciati dietro”, dice Don Matteo.

