Libia: San Donato investe nella sanità

Il tunisino che parla con Haftar ritiene che esportare il know-how ospedaliero italiano possa essere uno strumento di soft power. Il gruppo San Donato ha annunciato un affare riguardante la Cirenaica, con l’obiettivo di trasferire l’esperienza italiana, in particolare quella dell’ospedale San Raffaele, nei settori della sanità, dell’ingegneria e dell’energia. La multinazionale della famiglia Rotelli riceverà due miliardi di dollari per prendere in mano la gestione del Bengasi Medical Center e del Centro oncologico della capitale della Cirenaica. Il gruppo ha investimenti negli Emirati e legami con l’ambasciatore Fanara, legato all’ex delfino di Berlusconi, che sembra avere un ruolo di mediazione.