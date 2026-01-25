8.1 C
Roma
domenica – 25 Gennaio 2026
Politica

Libia: San Donato investe nella sanità

Da stranotizie
Libia: San Donato investe nella sanità

Il tunisino che parla con Haftar ritiene che esportare il know-how ospedaliero italiano possa essere uno strumento di soft power. Il gruppo San Donato ha annunciato un affare riguardante la Cirenaica, con l’obiettivo di trasferire l’esperienza italiana, in particolare quella dell’ospedale San Raffaele, nei settori della sanità, dell’ingegneria e dell’energia. La multinazionale della famiglia Rotelli riceverà due miliardi di dollari per prendere in mano la gestione del Bengasi Medical Center e del Centro oncologico della capitale della Cirenaica. Il gruppo ha investimenti negli Emirati e legami con l’ambasciatore Fanara, legato all’ex delfino di Berlusconi, che sembra avere un ruolo di mediazione.

Articolo precedente
Nuoto Grosseto vince Meeting Nazionale Giovanile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Premio Autori a Roma

Como travolge Torino

Programmatore junior specializzato

Aspirador Robot X50

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.