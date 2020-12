L’appuntamento è alle 7.30 a bordo del peschereccio Aristeus ormeggiato al porto di Mazara del Vallo. L’armatore del ‘Medinea’ dopo un iniziale problema tecnico riesce finalmente a contattare via radio il suo comandante Pietro Marrone, che si trova a 440 miglia da qui. Il peschereccio, insieme all’Antartide, è da questa notte in viaggio per Mazara. L’arrivo è previsto intorno a domenica pomeriggio. La voce del comandante non sembra provata. Ma il racconto fa venire i brividi. “Pensavamo di non farcela – racconta all’armatore che ascolta in silenzio- sono stati tre mesi pesantissimi. Ci hanno fatto cambiare quattro prigioni. E una di queste su trova sottoterra al buio. Ci passavano il cibo al buio da una grata e non sapevamo nemmeno cosa fosse”. A tratti la voce si incrina.

