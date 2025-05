Libertà di Stampa: Commissione Libe Esclude il Dibattito

Tommaso Cerno, direttore del quotidiano “Il Tempo”, ha annunciato che non parteciperà a un incontro sulla libertà di stampa in Italia, programmato al Parlamento Europeo, a causa del rifiuto della sua candidatura da parte del gruppo di monitoraggio della commissione Libe. Solo Sigfrido Ranucci e Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, sono stati selezionati per discutere dello stato di diritto in Italia.

Cerno ha espresso sorpresa per l’esclusione, evidenziando il suo impegno per i diritti civili nel corso della sua carriera. Ha contestato la decisione, interrogandosi sui criteri utilizzati per selezionare i relatori e sottolineando l’importanza di una pluralità di voci nel dibattito sulla libertà di stampa.

In seguito all’esclusione, Fratelli d’Italia ha programmato una conferenza stampa per domani alle 16:30 a Bruxelles, alla quale parteciperanno, oltre a Cerno, esponenti del partito e rappresentanti dell’associazione Giornaliste Italiane. Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia, ha solidarizzato con Cerno, denunciando la selezione “ideologica” dei partecipanti a un evento dedicato alla democrazia e ai diritti.

Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo ECR, ha criticato il panel della commissione Libe per la sua mancanza di rappresentanza e ha sottolineato che solo alcune voci selezionate sono state ammesse, escludendo altre prospettive. Ha richiesto l’inclusione di una varietà di opinioni sulla libertà di stampa e i diritti civili.

Fonte: www.adnkronos.com