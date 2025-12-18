11.7 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
Attualità

Libertà di parola in Italia

Da stranotizie
Libertà di parola in Italia

Sabato 13 dicembre, al Festival di Atreju, nella Sala Rosario Livatino, è stato presentato il romanzo “Le querce non fanno limoni”. Il romanzo parla di Resistenza, di fascismo storico e di Brigate Rosse, e di come la memoria vada tenuta in mano per studiare la storia e capire che il presente è scritto dal nostro passato.

La sala porta il nome di Rosario Livatino, un magistrato che non credeva nella giustizia come formula, né nella fede come rifugio, e che ha pagato il prezzo per non aver separato ciò che pensava da ciò che faceva. La sua morte non è stata un incidente della storia, ma un attacco frontale allo Stato.

L’autrice del romanzo è entrata nel festival con la stessa sensazione che attraversa i personaggi del libro quando arrivano al Cantuccio, un luogo che è centro e cuore, e che non accoglie e basta, ma espone e chiede verità. Portare un libro che racconta la Resistenza, l’abominio del fascismo storico, le ferite che hanno attraversato il Paese, non era scontato, ma è stato sentito come doveroso.

Viviamo in un tempo che ha bisogno di semplificare, di ridurre tutto, e ogni gesto, ogni parola viene soffocata in strettoie che tolgono luce, spirito critico e dignità. Le parole devono essere arruolate, inchiodate a un “pro” o a un “contro”. Ma la realtà è un fatto complesso e affrontarla richiede tempo, profondità, esercizio e fatica.

Il bipolarismo povero, piccino, che confonde la politica con il tifo, il pensiero con l’appartenenza, è un meccanismo comodo, perché solleva dalla fatica del pensare, ma è anche mortale, perché semplificare male un pensiero è il modo più rapido per farlo morire. E quando un pensiero muore, nasce la dittatura.

Il dialogo vero è la forma più alta di responsabilità e di rischio, perché significa accettare di essere fraintesi, contestati, messi in discussione, ma significa anche tenere in mano la possibilità più bella e scomoda di tutte: capire. La comprensione è una rivoluzione lenta, ma irreversibile.

Il libro “Le querce non fanno limoni” è un romanzo politico perché è un romanzo umano, e la politica significa scegliere come si sta al mondo. La storia racconta di madri e di figlie, di obbedienze sbagliate e disobbedienze necessarie, di vergogne imposte e di libertà che costano. Il romanzo continua a chiedere una sola cosa, semplice e insopportabile: E tu? Da che parte stai?

