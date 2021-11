Lulù Selassié è perdutamente innamorata di Manuel Bortuzzo. Un amore probabilmente infantile ed a tratti possessivo, ma indubbiamente puro.

La principessa vuole davvero bene al nuotatore ed è palese agli occhi di tutti. Nonostante questo, però, i genitori di Manuel da ben due mesi stanno dimostrando di non supportare troppo questa relazione. In radio, sui social, in tv ed anche sui settimanali i due sono stati abbastanza chiari. A loro non piace questa storia e questo è purtroppo palese. E dico purtroppo perché a volte i genitori dovrebbero fare un passo indietro e non giudicare il partner del propriə figliə senza conoscerlə.

La lettera che la mamma di Manuel Bortuzzo gli ha inviato al Grande Fratello Vip è l’ennesima prova, dato che ha attaccato apertamente Lulù accusandola di “invadere i suoi spazi” e di aver usato un termine offensivo nei suoi confronti, citando addirittura la sparatoria che ha costretto lo ha costretto alla sedia a rotelle. Un po’ too much.

Accuse a cui Lulù ha risposto con un sorriso e delle scuse, facendo l’ennesimo passo indietro.

Ovviamente questa lettera ha avuto degli strascichi e qualche giorno dopo i due hanno nuovamente litigato. Dopo aver visto Manuel più freddo nei suoi confronti, Lulù gli ha chiesto spiegazioni e lui avrebbe letteralmente sbroccato, come riportato da BlogTivvu.com:

“Facciamo un appello? Sono stato molto chiaro in puntata, credo che bastino le mie parole… forse te le sei dimenticate! Se te le ricordi quelle bastano e per me è chiusa! Oggi è un altro giorno e domani? Un altro ancora. Io più di essere così chiaro non so che fare. Te l’ho detto subito, non è giornata, non voglio niente. Te l’ho detto che mi manca mia madre ed ho dei miei pensieri nei suoi confronti che non c’entrano con te ma c’entrano con la vita di merd* che ho avuto. Tu che c’entri mi chiedo? Niente! Io sono arrabbiato con la vita, con me stesso, non sono arrabbiato con te. Che mi frega di essere arrabbiato con te? Non ho motivi di essere arrabbiato con te! Lo diciamo a tutti? ‘Non sono arrabbiato con Lucrezia, scusate se ho avuto una vita di merd*!’. Ecco, contenta adesso?”.