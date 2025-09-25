19.4 C
Liberi Sempre: emozioni e storia a Firenze al Forte Belvedere

Liberi Sempre: emozioni e storia a Firenze al Forte Belvedere

Sabato 27, alle 18:30, sulla terrazza di Belvedere Firenze si terrà lo spettacolo “Liberi Sempre”, con protagonisti Michela Ponzani e Valerio De Filippis. Ponzani, storica, e De Filippis, ghostwriter, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra passato e presente, a ottanta anni dalla guerra di liberazione. L’evento esplorerà il coraggio delle donne nella storia, i loro sogni, le speranze di libertà e le scelte di disobbedienza di una generazione impegnata nella Resistenza.

Ad arricchire lo spettacolo saranno le performance di quattro musicisti con stili variegati: Marco Caparrelli alla chitarra acustica e voce, Marcello Lardo alla chitarra elettrica, Nicolò Pagani al basso e Andrea Borrelli alla batteria. Gli eventi si svolgeranno all’aperto con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il progetto fa parte di un piano più ampio di valorizzazione del Forte di Belvedere, che sarà visitabile fino al 26 ottobre con mostre, installazioni e laboratori per diverse fasce di pubblico. Il Forte, gestito dalla Fondazione Muse, include anche il Museo di Forte Belvedere, caffetteria e bookshop.

Tra le iniziative proposte, Firenze Forma Continua LAB, un’installazione-laboratorio che illustra l’evoluzione urbana della città, sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze. Le attività, organizzate nel fine settimana, includono percorsi tematici e laboratori rivolti a famiglie e giovani, favorendo la partecipazione attiva della comunità.

Il Forte Belvedere è aperto dal martedì alla domenica e l’accesso al museo è gratuito per i residenti della Città Metropolitana di Firenze, mentre è a pagamento per gli altri visitatori. L’accesso alla caffetteria e agli eventi è gratuito per tutti.

