Liberazione e Diritti Animali: Il Caso della Mostra Ornithologica in Italia

Cosseria ospiterà una mostra ornitologica dedicata a canarini, pappagalli e ibridi, allevati da circa sessanta appassionati provenienti da tutta Italia. L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e il Partito Animalista Italiano (PAI) hanno espresso forti perplessità su questo evento.

Secondo OSA e PAI, partecipare o pubblicizzare tali manifestazioni legittima un’idea pericolosa: quella di considerare normale privare un animale della sua libertà. Anche una gabbia ben progettata rimane una prigione per esseri nati per volare, costretti a vivere rinchiusi. Gli allevatori possono parlare di amore e cura, ma la realtà è che nessun animale avrà quello che conta davvero: la libertà.

Anche se alcuni animali possono vivere in coppia o in voliere più grandi, resta il fatto che la mancanza di libertà è un problema serio. Le fughe non devono essere confuse con la libertà; infatti, gli animali che tentano di scappare vengono spesso recuperati o muoiono a causa della fame, della sete o degli attacchi dei predatori. Solo in rari casi un pappagallo riesce a sopravvivere e adattarsi all’esterno.

OSA e PAI interrogano: è giusto allevare, comprare, esporre e rinchiudere animali per il nostro divertimento? La risposta che forniscono è chiara: mai.