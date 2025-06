Liberato l’oppositore Siarhei Tsikhanouski: un segnale di speranza

Negli ultimi giorni, una significativa evoluzione è avvenuta in Bielorussia, con la liberazione di alcuni prigionieri politici. Il rilascio di Siarhei Tsikhanouski, leader dell’opposizione, segna un momento importante nel contesto politico bielorusso.

La Bielorussia ha rilasciato 14 prigionieri, tra cui Siarhei Tsikhanouski, arrestato nel 2020. Tsikhanouski è stato trasferito in Lituania, dove si è riunito con la moglie, Sviatlana Tsikhanouskaya, diventata una figura chiave nell’opposizione al regime di Aleksandr Lukashenko. Sviatlana ha espresso gratitudine verso Donald Trump e gli alleati europei per il loro supporto. La notizia è emersa dopo un incontro a Minsk tra Lukashenko e Keith Kellogg, inviato di Trump per Russia e Ucraina.

Nonostante il rilascio, Tsikhanouskaya ha sottolineato che 1.150 prigionieri politici rimangono incarcerati e devono essere liberati. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha descritto la liberazione di Tsikhanouski come un “simbolo di speranza” e ha chiesto la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici. Anche Kaja Kallas, responsabile della diplomazia europea, ha elogiato l’impegno degli Stati Uniti per il risultato ottenuto, ribadendo la necessità di liberare tutti i prigionieri. Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha dichiarato che la lotta per la libertà dei prigionieri in Bielorussia non si fermerà. Tsikhanouski era stato arrestato prima delle elezioni presidenziali nel 2020 e condannato a 18 anni di carcere nel 2021 per il suo presunto coinvolgimento in disordini.

Fonte: euractiv.it