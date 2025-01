LIBERATO lancia un album inaspettato per dare il benvenuto al 2025

È di Liberato il primo album del 2025, intitolato Liberato III. Questo terzo lavoro in studio del misterioso cantautore napoletano arriva in modo inatteso, senza alcun preavviso, teaser o anticipazioni, mantenendo il suo carattere enigmatico. L’album include nove tracce: otto brani inediti e “Lucia (Stay with me)”, già nota poiché parte della colonna sonora del film d’animazione “Il segreto di Liberato”.

La tracklist è composta da:

1. Turnà – 2:51

2. ‘A ‘mbasciata – 2:58

3. Novembre – 3:08

4. Essa (feat. Maria Nazionale) – 2:39

5. Tre – 3:54

6. Sì tu (It’s You) – 3:38

7. ‘A fotografia – 2:57

8. Lucia (Stay with Me) – 3:06

9. ‘O diario – 5:03

Liberato ha soddisfatto le aspettative anche sul fronte visivo, pubblicando tre videoclip in concomitanza con l’album per i brani “Turnà”, “Essa” e “‘O Diario”. In particolare, il video di “Turnà”, ideato e realizzato da Gabriele Ottino e Akasha, in collaborazione con Francesco Lettieri, è il primo videoclip realizzato in Italia utilizzando Sora, nell’ambito dell’Alpha Artist Program.

Il ritorno del cantautore è stato annunciato insieme a un evento molto atteso: un concerto al Circo Massimo, previsto per il 31 maggio 2025, che ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto.

Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire Liberato sui social media, in particolare su Instagram dove il suo profilo ufficiale è @liberato1926. Il suo operato continua a rappresentare un punto di riferimento nella musica contemporanea italiana, reinterpretando e rinnovando la tradizione musicale napoletana in chiave moderna. Con un mix di melodie avvolgenti e testi evocativi, Liberato riesce a catturare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto, consolidando la sua posizione nel panorama musicale nazionale e internazionale.