Libano: prime elezioni locali dopo la tregua tra Israele e Hezbollah

I libanesi sono stati convocati per le prime elezioni locali dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, segnando un momento cruciale nel tentativo di ripresa del Paese dopo 14 mesi di conflitto. Gli elettori sono chiamati a scegliere sindaci e consigli municipali, mentre Hezbollah e Amal risultano favoriti nei suburbi di Beirut. Queste elezioni rappresentano un passo importante per tornare alla normalità e per il governo locale.