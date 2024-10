Libano, Meloni: attacchi Israele a missione UNIFIL inaccettabili

Il vertice dei Paesi Med9, svoltosi con la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del re di Giordania Abdullah II Al-Hussein e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha affrontato temi cruciali per la stabilità nella regione del Mediterraneo. Meloni ha sottolineato l’importanza di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e in Libano, il rilascio dei prigionieri israeliani e la migliore assistenza alle popolazioni civili. Questi aspetti sono stati definiti da Meloni come “precondizioni per qualsiasi soluzione duratura della questione mediorientale”.

La presenza del re Abdullah II è stata considerata “preziosa” per la sua leadership moderata e l’importante ruolo della Giordania nella diplomazia e nei lavori umanitari recenti. La presidente del Consiglio ha enfatizzato che l’Italia sta monitorando attentamente la situazione del contingente italiano in Libano, sottolineando il fondamentale contributo dei militari italiani impiegati nelle missioni ONU e bilaterali per la stabilizzazione dell’area.

Meloni ha condannato gli attacchi israeliani contro il quartier generale della missione UNIFIL e due basi italiane, dichiarando che tali azioni violano la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Ha inoltre annunciato una dichiarazione congiunta con Macron e Sanchez per affrontare le questioni attuali. Gli attacchi all’esercito israeliano sono continuati, mettendo a rischio la sicurezza delle forze internazionali in Libano.

Durante il vertice, si è discusso anche di migrazione. Meloni ha fatto notare che l’Unione Europea ha adottato un approccio rinnovato nella gestione dei flussi migratori, grazie anche all’azione congiunta dei Paesi Med9. Ha evidenziato l’importanza di un impegno concreto e deciso per contrastare l’immigrazione illegale e per rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito.

Infine, Meloni ha annunciato prossimi sviluppi operativi in merito a un protocollo tra Italia e Albania, mirato a gestire i flussi migratori e combattere il traffico di esseri umani in modo innovativo. Questo rappresenta un passo importante nel rafforzare le politiche migratorie europee e nel dare risposta alle sfide attuali nella regione.