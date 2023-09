Liam Payne si è sentito male in Italia: “Portato d’urgenza in ospedale”

Il mese scorso Liam Payne ha dovuto annullare il suo tour in Sud America a causa di una brutta infezione ai reni: “È con il cuore pesante che devo dirvi che non abbiamo altra scelta se non quella di posticipare il mio prossimo tour in Sud America. Ho avuto una grave infezione ai reni, una cosa che non augurerei a nessuno, e il medico mi ha ordinato di riposare e recuperare. Ero più che entusiasta di venire a suonare per voi ragazzi. A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto“.

Il cantante di Strip that Down in questi giorni si trovava in Italia in vacanza sul Lago di Como insieme alla fidanzata. Ieri però Liam Payne si è sentito male e dopo aver accusato dei dolori lancinanti è stato portato d’urgenza al pronto soccorso. A dare la notizia in esclusiva il The Sun.

📸 | Liam recentemente sul lago di Como! ©️ Pedro&Elena/Splash News pic.twitter.com/0hu4YopwpZ — Liam Payne Italia🇮🇹 (@LJPNewsIta) September 11, 2023

Liam Payne in ospedale in Italia, parla una fonte al The Sun.