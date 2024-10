Liam Payne: “L’etichetta discografica mi ha abbandonato giorni prima della morte”

Liam Payne ha attraversato un periodo davvero difficile, caratterizzato dalla lotta contro le dipendenze, la depressione e le accuse pubbliche mosse dalla sua ex fidanzata, Maya Henry. A questi problemi personali si sono aggiunti quelli professionali, poiché recentemente è emerso che il cantante sarebbe stato scaricato dalla sua etichetta discografica, la Universal Music Group. Questa notizia è stata riportata da Page Six e dal Daily Mail, evidenziando il suo impatto devastante su Liam.

Dopo lo scioglimento degli One Direction nel 2016, Payne aveva firmato un contratto con la Capitol Records, ma la sua carriera da solista non ha preso il volo come sperato. Sebbene il suo singolo “Strip That Down” del 2019 avesse ottenuto un buon successo e seguisse la hit “For You”, altri brani rilasciati in seguito non hanno avuto lo stesso riscontro. Di conseguenza, l’uscita del suo secondo album, prevista da tempo, è stata rimandata e poi sospesa.

Nonostante la mancanza di conferme ufficiali da parte della Universal Music Group, si è diffusa la notizia che Liam sia stato licenziato recentemente. Fonti vicine hanno rivelato che, rispetto agli altri membri degli One Direction, Liam non ha mai raggiunto il livello di successo di artisti come Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horan. La casa discografica si aspettava che proseguisse sulla scia di un grande successo, ma ha deciso di non continuare a investire su di lui.

In aggiunta a questi eventi, il suo addetto stampa ha lasciato il posto all’inizio del mese, lasciando Liam senza rappresentanza pubblicitaria in un momento già critico. Nel frattempo, la sua ex fidanzata è ricorsa a vie legali, accusandolo di contattarla in modo ripetuto. Tutti questi sviluppi hanno contribuito a un senso di crisi totale, facendo sentire Liam come se la carriera costruita in otto anni di attività da solista stesse crollando, un colpo che lo ha sicuramente devastato.

Con la notizia della morte di Liam Payne, la Universal Music Group ha espresso il suo cordoglio, sottolineando che la sua eredità vivrà attraverso la sua musica e i tanti fan che lo hanno ispirato e sostenuto.