Liam Payne, la chiamata dell’hotel alla Polizia: “Sta rompendo tutto”

Un programma televisivo argentino ha diffuso una registrazione della chiamata ricevuta dalla polizia da parte di un receptionist dell’hotel CasaSur di Buenos Aires, pochi minuti dopo la morte di Liam Payne. La chiamata non era relativa alla morte del cantante, ma al suo comportamento aggressivo. L’uomo al telefono ha spiegato che la situazione all’interno dell’hotel era critica: “Qui si rinforza l’ipotesi dell’uso di sostanze, lo dice chiaramente l’uomo che ha chiamato. Qui si fa riferimento a un ospite che rompeva tutto nella stanza e non alla sua caduta dal balcone. Non ha chiamato per la morte, ma per calmare la situazione all’interno dell’albergo”.

Nella registrazione, il receptionist afferma: “Salve, vi chiamo dall’hotel CasaSur. Abbiamo un ospite che è in preda a comportamenti dovuti agli effetti di droga e sta rompendo tutto nella stanza, quindi abbiamo bisogno che venga qualcuno adesso”. La chiamata si allinea con le informazione fornite da fonti vicine alla scena, secondo cui Liam Payne avrebbe danneggiato un computer nella hall dell’hotel.

I testimoni avrebbero confermato che Payne mostrava segni di agitazione già nella hall: “Ci è stato detto che la caduta è avvenuta poco dopo le 17:00 a Buenos Aires e che poco prima Liam si era comportato in modo strano nella hall dell’hotel: aveva rotto il suo computer portatile e hanno dovuto riportarlo in camera”, riporta TMZ. Secondo le testimonianze, il cantante avrebbe spaccato il suo computer davanti a molti presenti e mostrato un comportamento inquietante, che ha suscitato preoccupazione tra i clienti.

In sostanza, prima della sua caduta, Payne sembrava avere un atteggiamento devastante e aggressivo, tanto che qualcuno ha ritenuto necessario allertare le autorità. Le informazioni sommate da vari testimoni confermano che l’incidente e il comportamento di Liam avevano sollevato allerta e preoccupazione nel contesto dell’hotel.