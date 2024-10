Liam Payne ex One Direction trovato morto: scoop del Clarin sulla suite d’hotel e la cocaina

Continuano a emergere dettagli sulla morte dell’ex membro degli One Direction, Liam Payne, avvenuta a Buenos Aires. Il cantante è morto all’età di 31 anni, dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel, il Casa Sur, in circostanze ancora poco chiare. Il quotidiano argentino Clarín ha pubblicato immagini della camera d’albergo, descrivendo la scena come “dantesca”. Nelle fotografie sono visibili una televisione con lo schermo rotto, una scrivania disordinata, e vari oggetti come un contenitore di sapone, fiammiferi, resti di candele, fogli di alluminio, e una polvere bianca che si presume essere cocaina. Inoltre, alcuni resti di candele e fogli di alluminio sono stati trovati anche nella vasca da bagno, che presentava segni di bruciature.

Prima della sua morte, ci sono state segnalazioni ai servizi di emergenza riguardanti un “uomo aggressivo” che potrebbe essere sotto l’effetto di droghe o alcol. Questa comunicazione potrebbe fornire indizi sulle condizioni in cui si trovava Payne prima della caduta. Secondo i dettagli forniti da Pablo Policicchio, portavoce del ministero della Sicurezza di Buenos Aires, Liam Payne “è saltato dal balcone della sua stanza”.

Il cantante era arrivato in Argentina anche per partecipare a uno spettacolo del suo ex compagno di band, Niall Horan, il 2 ottobre, alla Movistar Arena. La notizia della sua morte ha provocato una reazione immediata tra i fan, che si sono radunati fuori dall’hotel per organizzare una veglia in memoria del loro idolo.

Le autorità proseguono le indagini sul caso per chiarire le circostanze della sua morte. Mentre le indagini sono ancora in corso, la comunità musicale è in lutto per la perdita di un artista che ha lasciato un segno significativo nel panorama musicale. Liam Payne, noto per il suo talento e il suo carisma, ha cavalcato l’onda del successo con gli One Direction e ha continuato a lavorare come solista, guadagnandosi l’affetto e il rispetto dei suoi fan in tutto il mondo. Le ultime ore della sua vita rimangono avvolte nel mistero, e la situazione ha sollevato interrogativi sulle pressioni e le difficoltà affrontate da chi vive sotto i riflettori della fama.