Liam Payne: Chi Sono le 5 Persone Accusate dell’Omicidio in Argentina?

Il cantante degli One Direction, Liam Payne, è morto tragicamente in Argentina il 16 ottobre dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Cinque individui sono stati incriminati per la sua morte, con accuse che spaziano dall’omissione di soccorso all’omicidio colposo. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità.

L’autopsia ha rivelato che Payne è deceduto a causa di un “trauma multiplo” e di una “emorragia interna ed esterna” derivante dalla caduta dal terzo piano. La vittima era in stato di semi-inconscienza o incoscienza totale, escludendo l’ipotesi di una caduta volontaria. I risultati delle analisi tossicologiche hanno evidenziato la presenza di alcol, cocaina e un antidepressivo, suggerendo che il cantante fosse sotto l’effetto di sostanze al momento della sua morte.

Le cinque persone accusate sono la direttrice dell’hotel, Gilda Martin, e il receptionist Esteban Grassi, incolpati di omicidio colposo per non aver impedito a Payne di tornare nella sua stanza prima della caduta. Un amico del cantante, Roger Nores, è stato accusato di non aver fornito un’assistenza adeguata, essendo a conoscenza delle dipendenze di Payne. Inoltre, due membri dello staff dell’hotel, Ezequiel Pereyra e Braian Paiz, sono accusati di aver fornito sostanze stupefacenti a Payne, contribuendo al suo stato di incoscienza.

I funerali di Liam Payne si sono tenuti ad Amersham, Buckinghamshire, il mese scorso, con la partecipazione di familiari e amici. Tra i partecipanti c’erano la fidanzata Kate Cassidy, l’ex compagna Cheryl e i suoi compagni di band, tra cui Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik.

In seguito alla sua morte, sarà pubblicato postumo il singolo “Do No Wrong” il 1° novembre, un brano che esplora temi di speranza e vulnerabilità. Le notizie hanno anche rivelato che Liam Payne aveva assunto cocaina rosa prima della sua morte, fornendo ulteriori dettagli sulle ultime ore della sua vita.