Sono passati due anni dalla fine del matrimonio tra Liam Hemwroth e Miley Cyrus. In tutto questo tempo la popstar ha avuto una relazione con Cody Simpson, mentre l’attore australiano ha suscitato l’interesse di Lindsay Lohan e poi si è innamorato della bella Gabriella Brooks.

Dopo più di un anno di relazione, questo weekend Liam Hemsworth ha ufficializzato la sua storia con la modella. Il bellissimo attore ha pubblicato un selfie con la compagna e una foto di gruppo con Gabriella, il fratello Chris Hemsworth insieme alla moglie Elsa Pataky e alla moglie di Matt Damon, Luciana Barroso, tutti presenti alla Gold Dinner 2021, tenutasi all’aeroporto di Sydney.

“Notte fantastica per raccogliere fondi e consapevolezza per uno dei problemi più importanti e impegnativi, la salute mentale dei bambini“, ha scritto Liam, nella didascalia dello scatto.

