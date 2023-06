Liam ha tradito Miley con Jennifer Lawrence? Parla l’attrice: “Ci siamo baciati”

Quando Miley Cyrus ha pubblicato il video di Flowers molti fan hanno pensato che fosse una frecciatina riferita al flirt che hanno avuto Liam Hemsworth e Jennifer Lawrence (l’attrice durante un red carpet ha usato un abito quasi identico a quello della popstar). Per anni sono circolati rumor secondo i quali Liam avrebbe messo le corna a Miley con Jennifer. Adesso però Andy Cohen ha tagliato al testa al toro e ha chiesto proprio alla Lawrence se ci fosse qualcosa di vero dietro a questi pettegolezzi.

Quindi sono solo voci e presumo che il suo abito dorato in Flowers sia solo una coincidenza e che non sia una frecciatina. Siete soddisfatti?”.

“Non è vero che lui l’ha tradita con me. Sono voci e non è la verità. Voglio dire, sappiamo tutti che io e Liam, tipo, ci siamo baciati, sì è successo. Ma è accaduto tipo anni dopo che si sono lasciati.

Ok, nessun tradimento, ma è anche vero che se ci fossero state delle corna Jennifer di sicuro non l’avrebbe rivelato in diretta tv davanti a milioni di persone. In questo caso servirebbe…



“Non starò qui a dire che ho superato tutto facilmente. Perché la realtà è che il mio divorzio non è stato facile affatto. Poi come se non bastasse i media hanno fatto una narrazione falsa. Del tipo che stavo con lui e subito dopo baciavo un’amica in Italia. Ma nel mezzo sono accadute molte cose.

Io non sono senza cuore. Solamente quando una relazione non va più e l’amore passa allora chiudo e vado avanti. Inutile accanirsi quando le cose non funzionano. Però tutta la rottura con il mio ex marito è stata pesante e un vero schifo. Non credete a quello che leggete in circolazione.

Ho così tanti ricordi. La mia prima volta? Avevo 16 anni e poi con lui mi sono anche sposata. Mi ricordo ancora che gli dissi che lui non era il primo, così da non passare come perdente, ma adesso capisco che era un pensiero infantile. E comunque quella bugia me la sono tenuta per molti anni. Sì poi gli ho detto tutta la verità. Perché lui è stato il mio primo amore”.