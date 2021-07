Al termine della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra Liam Gallagher ha voluto complimentarsi con gli Azzurri, non lesinando critiche agli inglesi.

L’Italia ha vinto gli Europei superando a Wembley i padroni di casa dell’Inghilterra. E riceve i complimenti di Liam Gallagher. Se c’è un artista che nella serata dell’11 luglio tifava con tutto il cuore per i Tre Leoni era proprio il minore dei fratelli ex Oasis. Tuttavia, dopo la grande delusione della sconfitta agli Europei, l’artista ha voluto rivolgere i propri complimenti alla Nazionale azzurra, criticando anche un atteggiamento dei calciatori inglesi. Ecco le dure parole del cantautore britannico.

Liam Gallagher fa i complimenti all’Italia

Pieno di rammarico per un trionfo storico che è sfumato proprio sul più bello, Liam Gallagher, che era stato tra i primi a rilanciare il motto “It’s coming home“, ha voluto scrivere su Twitter i suoi pensieri al termine di una serata che comunque ha regalato fortissime emozioni.

Tra i suoi tanti tweet, non sono mancati i complimenti alla nostra Nazionale. Complimenti che d’altronde aveva già fatto alcune settimane fa, quando aveva pronosticato proprio gli Azzurri come i favoriti per la vittoria finale. Scrive l’artista: “È andata com’è andata. Rispetto per gli italiani“.

Liam Gallagher critica i calciatori inglesi

L’artista ha poi voluto concentrarsi sui propri beniamini, per criticarli aspramente. Non per quanto fatto in campo, dove la Nazionale britannica si è comunque comportata bene, giocando una gara onesta e andando vicinissima al successo. Quello che invece non è andato giù a Liam è stato l’atteggiamento durante la premiazione. Quasi tutti i calciatori inglesi si sono infatti subito sfilati, anche con un certo sdegno, le medaglie dei secondi classificati dal collo.

Scrive al riguardo il 48enne Liam in questo tweet: “Tutti quelli che si tolgono la medaglia sono irrispettosi“. E non potrebbe avere più ragione, visto che nella vita bisogna saper vincere ma ancor più perdere:

And all that taking the medal of is disrespectful — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 11, 2021

