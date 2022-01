Liam Gallagher e i Kasabian si esibiranno in Italia nel 2022: la data del concerto e dove acquistare i biglietti.

Liam Gallagher e i Kasabian terranno un concerto in Italia nel 2022. L’ex Oasis e il gruppo inglese ritornano ad esibirsi nel nostro paese, dopo un periodo di lockdown e restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Ecco la data dello spettacolo e dove acquistare i biglietti.

Concerto

Liam Gallagher e Kasabian in concerto in Italia: data e biglietti

È stato recuperato lo show del Lucca Summer Festival di Liam Gallagher. L’ex Oasis, infatti, si esibirà in Italia con un’altra grande band inglese, ossia i Kasabian. L’artista e la band terranno un concerto il 6 luglio 2022, in occasione della manifestazione musicale. Di recente, Tom Meighan ha lasciato i Kasabian: al frontman è subentrato Sergio Pizzorno. Il video di Once:

I biglietti per l’evento possono essere acquistati presso TicketOne e tutti i circuiti di vendita autorizzati: per coloro che hanno già acquistato il biglietto per il concerto di Gallagher potranno accedere all’evento con questo ticket.

Il concerto di Hampden

Gallagher terrà un concerto anche ad Hampden per suonare in uno spettacolo con i Kasabian e Goat Girl. Suonerà nella sua città natale, Manchester, il 1° giugno 2022, con due spettacoli sold out all’iconico Knebworth Park il 3 e il 4. Il 26 passerà, quindi, all’Hampden Park di Glasgow.

La star, che pubblicherà il suo attesissimo nuovo album C’mon you know il 27 maggio, ha dichiarato: “Sono super orgoglioso di annunciare che farò un concerto nella mia città natale di Manchester il 1 giugno 2022 – casa dei campioni del calcio inglese Manchester City“.