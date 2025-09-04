Lia Wälti lascia Arsenal e approda alla Juventus femminile

Lia Wälti ha lasciato l’Arsenal per unirsi alla Juventus, firmando un contratto di due stagioni con il club italiano. La 32enne, capitana della Nazionale, ha annunciato il suo addio al club londinese tramite il suo profilo Instagram. Wälti aveva vestito la maglia dell’Arsenal dal 2018, durante il suo periodo con i Gunners ha conquistato un campionato, due Coppe di Lega e l’ultima edizione della Champions League femminile. Sarà quindi interessante vedere come si integrerà nella nuova squadra e quali risultati raggiungerà con la Juventus.