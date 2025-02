L’IA decifra immagini e suoni

A partire da dicembre, OpenAI ha aggiornato ChatGpt su WhatsApp, migliorando le interazioni degli utenti con il chatbot. Oltre alla messaggistica testuale, ora è possibile inviare immagini, consentendo a ChatGpt di fornire risposte più pertinenti. Questa funzione è disponibile anche in Italia, dove gli utenti possono caricare foto direttamente nella chat.

Una delle novità principali è il riconoscimento delle immagini, che permette al chatbot di analizzare le foto e offrire informazioni contestuali. Ad esempio, gli utenti possono inviare immagini di piante per identificare la specie e ricevere consigli su come prendersene cura. Le funzionalità non si limitano a questo: gli utenti possono anche caricare fotografie di etichette alimentari per suggerimenti su ricette o catturare segnaletica in lingue straniere per riceverne la traduzione immediata.

Inoltre, il sistema ora riconosce domande formulate tramite messaggi vocali, facilitando un’interazione più fluida, sebbene ChatGpt non risponda vocalmente ma trascriva le risposte. Le nuove funzioni sono state accolte con entusiasmo, poiché offrono informazioni in tempo reale su vari argomenti, aumentando notevolmente l’utilità del chatbot come assistente personale.

L’intelligenza artificiale di OpenAI utilizza algoritmi avanzati per elaborare le immagini, garantendo risposte rapide e precise. Questa integrazione di testo e immagini, assieme alla capacità di riconoscere domande vocali, porta l’assistenza automatizzata a un livello superiore, migliorando l’esperienza utente su WhatsApp e rendendo ChatGpt uno strumento efficace per comunicazione, apprendimento e scoperta.