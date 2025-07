L’IA che interpreta emozioni: una rivoluzione in arrivo

L’intelligenza artificiale (IA) ha fatto enormi progressi nel riconoscimento e nell’interpretazione delle emozioni umane. Una recente ricerca condotta da Zaira Romeo dell’Istituto di Neuroscienze del CNR e Alberto Testolin dell’Università di Padova, pubblicata su Royal Society Open Science, evidenzia la capacità di modelli linguistici avanzati, come ChatGPT, Gemini e Claude, di analizzare il contenuto emotivo di immagini.

Nel corso dello studio, i ricercatori hanno presentato a questi modelli diverse fotografie ricche di valenza emotiva, chiedendo come giudicassero ciascuna scena. I risultati hanno mostrato che le valutazioni fornite dall’IA erano sorprendentemente affini a quelle di soggetti umani, nonostante i sistemi non fossero stati specificamente progettati per emulare risposte emotive.

Le immagini utilizzate nel test provenivano da un archivio scientifico fornito dall’Università di Varsavia, contenente scene di varia natura, dalle più positive a quelle negative o neutre. I modelli sono stati valutati su tre parametri chiave: piacevolezza, attivazione e tendenza ad avvicinarsi o allontanarsi dalla scena. Inoltre, è stata richiesta una quantificazione delle sei emozioni fondamentali — gioia, rabbia, paura, tristezza, disgusto e sorpresa — per ciascuna immagine.

È importante sottolineare che, sebbene l’IA riesca a simulare risposte emotive, non prova realmente emozioni e si basa sulle descrizioni testuali apprese durante l’addestramento. Le risposte sono pertanto una previsione delle reazioni umane standard, riflettendo punti di vista specifici in base ai contesti presentati.

Questa ricerca apre nuove possibilità per applicazioni dell’IA in settori delicati come la salute mentale e l’assistenza agli anziani, ma richiede anche una riflessione sui rischi etici legati all’utilizzo di tali tecnologie.