“Li ho visti e…” Temptation Island, emersa una nuova segnalazione su una coppia: cosa sta succedendo

Leggere bene le regole prima di partecipare a un programma televisivo è importante. Come lo è rispettarle per tutta la durata dello show. Si tratta di un vero e proprio contratto: se non lo si rispetta, le pene possono essere molto severe. A Temptation Island pare che un’altra coppia abbia violato il regolamento. I concorrenti di quest’anno non sono molto ligi alle regole, a quanto pare!

Da qualche tempo è iniziata una nuova edizione del programma televisivo targato Mediaset. Prima ancora che iniziassero le puntate, sono uscite fuori molte indiscrezioni online e sui giornali.

Per quello che riguarda le coppie concorrenti di Temptation Island, non tutte hanno giocato a carte scoperte fin dall’inizio. Si era parlato anche di una coppia che è scappata nel villaggio accanto dopo un falò rifiutato…

Un’altra segnalazione, però, vede protagonisti altri due concorrenti di questa edizione del programma. Questa coppia avrebbe violato il regolamento non durante la registrazione del programma, ma dopo, quando è tornata a casa.

A far trapelare questa indiscrezione è Deianira Marzano, raggiunta da un utente che le avrebbe rivelato che la coppia non si è comportata come da contratto previsto al termine del programma televisivo. Cos’avranno mai fatto di così terribile i due?

Temptation island: chi è la coppia che avrebbe violato il regolamento del programma

A compiere un passo falso sarebbero stati Christian e Ludovica. Al termine delle registrazioni dello show, i due si sarebbero fatti vedere in giro insieme per le strade di Vasto, la loro città. Le regole prevedono che i concorrenti non si possono far vedere in giro in coppia fino a quando non sono andate in onda tutte le puntate.

In questo modo il pubblico può evitare di avere spoiler sulla loro decisione finale. L’utente che ha scritto a Deianira ha detto di averli visti nei giorni scorsi insieme in un bar di Vasto. Quando in realtà dovrebbero stare nascosti anche se non è facile, visto che passano mesi tra le registrazioni e la messa in onda…