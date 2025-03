Li ho fatti impazzire: Palazzo Chigi smentisce le voci

Il caso Ventotene ha generato un acceso dibattito politico in Italia, con critiche alla premier Giorgia Meloni accusata di sminuire l’importanza del manifesto redatto nel 1941 per distogliere l’attenzione dalle sue posizioni ambivalenti sul piano di riarmo europeo. Durante una riunione a Bruxelles con i suoi eurodeputati, Meloni, che ha dichiarato di non bere alcolici per motivi religiosi, ha ricevuto complimenti e sostegno, con alcuni che l’hanno elogiata per aver “rotto un tabù”. Meloni ha affermato di aver innescato una reazione intensa nel suo discorso, toccando un “nervo scoperto”.

Le reazioni sono state varie: il deputato Federico Fornaro ha pianto in aula, mentre il presidente della Camera ha dovuto sospendere la seduta. Anche la nipote di Altiero Spinelli, Gioconda, ha criticato aspramente Meloni, affermando che le sue dichiarazioni rappresentano una bestemmia e una deriva fascista. Al di fuori del Parlamento, molti intellettuali hanno sottolineato che Meloni ha utilizzato passaggi decontestualizzati del manifesto per criticare la sua sostanza complessiva.

Roberto Benigni, nel suo monologo su Rai 1, ha modificato le sue osservazioni per contestare Meloni, senza citarla esplicitamente. Inoltre, molti hanno notato il silenzio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, precedentemente un sostenitore del Manifesto di Ventotene. Palazzo Chigi ha poi smentito le affermazioni riguardanti le dichiarazioni di Meloni, chiarendo che non ha mai descritto il suo intervento alla Camera come una “trappola” o una “mossa mediatica”.