Li avevano dati per spacciati, insieme decidono di sfidare il mondo

Questi due cuccioli erano stati dati per spacciati, eppure insieme decidono di farsi forza l’un l’altro e di sfidare il mondo compiendo così un piccolo miracolo.

Due teneri gattini sono stati abbandonati alla nascita, senza nessun indizio che potesse indicare la loro provenienza. Entrambi, senza una zampetta, erano stati lasciati da soli nel momento più delicato della loro vita, e – pertanto – rischiavano di non riuscire a sopravvivere. Eppure, dal momento stesso in cui i due sono stati trasportati in una struttura di accoglienza per animali abbandonati, i due pelosetti non si sarebbero mai lasciati, lasciando sperare a tutto il personale del centro in un emozionante lieto fine.

Li avevano dati per spacciati, ma insieme i 2 gattini decidono di sfidare il mondo – FOTO

Il nome dei due piccoli mici sembra ricordare ad alcuni utenti, intervenuti nei commenti alla pubblicazione, i personaggi principali di un anime giapponese. Sake e Sakura, così battezzati dai volontari i due fratellini, appaiono abbracciati, nel darsi coraggio a vicenda. Finanche rimanendo dolcemente nella medesima posizione, ma nel verso opposto.

Il ritrovamento dei cuccioli di gatto è avvenuto nella città di Quebec, in Canada, grazie in alla fortuita segnalazione di un passante che, allarmatosi nel vedere i gattini in difficoltà, ha contattato l’associazione animalista più vicina.

A quattro giorni di distanza dalla prima condivisione di “Un chat à la fois / One cat at time” sul profilo Facebook ufficiale dell’organizzazione no-profit in sostegno degli animali in difficoltà, i primi segnali di un miglioramento siano stati avvertiti dai volontari della struttura.

L’équipe di volontari ha potuto iniziare, in quel momento e, via via, con sempre maggior certezza, a scagionare il pericolo di vita che avevano corso entrambi i micetti appena venuti al mondo.

Sembra – difatti – che proprio grazie alla loro vicinanza, durante il periodo più rischioso della loro esistenza, i due gattini sarebbero riusciti a farsi forza, sostenendosi a vicenda – e promettendosi amore – andando verso un futuro che possa vedere entrambi in forze ed essere – in assoluto – il più radioso possibile.