Li aveva rinchiusi in un sacco e cercava di venderli al suo offerente

La colgono sul fatto e filmano l’accaduto: aveva rinchiuso dei cuccioli in una borsa e cercava di venderli in strada al miglior offerente.

In un video realizzato da una squadra di agenti di polizia – e poi condiviso in rete quest’estate – mostra il momento in cui una donna viene colta in flagrante mentre tenta di vendere dei cuccioli di cane ad alcuni passanti che incontra in strada. Per fortuna, stavolta, la persona responsabile dell’illegale attività è stata rintracciata in tempo dagli agenti di una squadra mobile. Gli agenti sono intervenuti direttamente sul posto con il fine di documentare e ostacolare le sue pericolose intenzioni.

Li aveva rinchiusi in un sacco e cercava di venderli in strada: la scoperta dei cuccioli

Il video che mostra l’attività svolta dalla donna in strada è stato condiviso anche su Instagram da @hot_spot.media, lo scorso 19 giugno (vedi sotto).

Nonostante all’inizio del filmato sembra che i cuccioli di cane che spuntano appena sacco siano soltanto 3, dopo l’intervento degli agenti di polizia si comprende facilmente la verità. Si trattava, infatti, di ben 6 piccoli Amstaff dal pelo grigio.

Gli agenti hanno notato una donna con un atteggiamento insolito di fronte a un supermercato. Era sabato mattina quando si sono avvicinati per scoprire cosa nascondesse in quella che sembrava una borsa per la spesa. Sigillati all’interno del sacco vi erano i 6 cuccioli, evidentemente sofferenti a causa delle elevate temperature esterne e della loro condizione di violenta costruzione all’interno della borsa.

Cuccioli di cane rinchiusi nella borsa per la spesa: la video-testimonianza degli agenti

Mentre “AIDA&A” continua a segnalare centinaia di negozi illegali on-line, con l’obiettivo di ostacolare il più possibile la vendita di animali, anche quest’ultimo triste escamotage è stato penalizzato a favore della libertà dei 6 cuccioli di Amstaff.

Fortuitamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. I 6 cuccioli sono stati rifocillati e idratati dagli agenti e infine trasportati all’interno di una struttura competente che si trovava nelle vicinanze. A ciascuno dei piccoli cagnolini, ora in attesa di adozione, sono stati affidati i rispettivi nomi: Mona Lisa, Red, Horton, Pinson, Sandy e Faith.

L’episodio dei cuccioli dei 6 Amstaff è stato raccontato dalla polizia di New York dopo essersi verificato per le strade del Queens, negli Stati Uniti. La donna è stata segnalata dalle forze dell’ordine e dovrà rispondere dei reati commessi.