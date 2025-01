L’hotel rifiuta di ospitare l’assemblea di Forza Nuova

A quanto risulta, la disponibilità della sala inizialmente scelta per l’assemblea di Forza Nuova, prevista per il 26 gennaio a Roma, è stata revocata. L’hotel St Martin, situato a San Martino ai Monti, nei pressi della stazione Termini, ha ritirato la disponibilità dopo aver appreso il reale significato dell’evento. L’assemblea si tiene alla vigilia del Giorno della Memoria, in commemorazione delle vittime dell’Olocausto, e rappresenta un raduno di nazionalisti europei. Per il leader del movimento, Roberto Fiore, si tratta di un convegno organizzato dall’Alliance for Peace and Freedom, una coalizione di partiti nazionalisti e formazioni di estrema destra europee, di cui Fiore è presidente. Questi affermano di “rifondarsi” dopo una notevole repressione, che ha colpito diverse rappresentanze nazionaliste in Europa, inclusi i greci di Alba Dorata e Forza Nuova, in seguito agli eventi del 9 ottobre, quando si è verificato un assalto alla Cgil. L’Afp, quindi, intende riprendere la sua attività in un periodo caratterizzato da intensi interessi politici, in particolare in relazione alle loro posizioni storiche riguardo al conflitto ucraino-russo e al genocidio palestinese. La decisione dell’hotel di revocare l’evento segnala una crescente tensione attorno alla questione dell’estremismo politico in Europa.