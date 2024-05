“L’ho uccisa perché lei era..” la reazione della sorella di Giulia Tramontano alle orribili parole di Alessandro Impagnatiello

Alessandro Impagnatiello si reca in aula per testimoniare sull’omicidio di Giulia Tramontano: la reazione della sorella Chiara.

Poche ore fa si è conclusa l’udienza che ha portato Alessandro Impagnatiello a testimoniare in merito all’omicidio di Giulia Tramontano. Su questa vicende è intervenuta la sorella della vittima, Chiara, la quale ha rilasciato delle dichiarazioni molto intense.

Giulia

Ecco quali sono state le sue parole

Alessandro Impagnatiello torna in tribunale per la testimonianza

Dopo un periodo di silenzio durato un anno, Alessandro Impagnatiello è tornato in aula per fornire la prova versione dei fatti in merito alla morte e all’uccisione dell’ex fidanzata Giulia Tramontano. L’uomo ha ucciso la ragazza con diverse accoltellate, ponendo fine alla sua vita e a quella del bambino che aspettava da 7 mesi, Thiago.

Giulia e Chiara

Come se tutto questo non fosse già particolarmente grave, l’uomo avrebbe premeditato a lungo la morte della compagna. Proprio per questa ragione ha cominciato ad avvelenarla con del veleno per topi già nel corso dei primi mesi della gravidanza.

Quando gli hanno chiesto il motivo per cui abbia commesso un gesto simile il ragazzo non ha saputo fornire delle risposte precise. Si è infatti limitato a dire che non c’è mai stato un reale motivo, ma molto probabilmente perché Giulia era stressante.

Le parole di Chiara Tramontano

Sulla questione non poteva che intervenire la sorella di Giulia, Chiara Tramontano, la quale ha deciso di commentare quanto proferito del famigerato barman. Alessandro Impagnatiello Quanta forza deve avere una famiglia che ascolta che la propria figlia è stata uccisa perché stressante, lei e la situazione intorno. Mi auguro che l’Italia intera ricorderà per sempre quale fallimento sociale, familiare e umano si celi dietro il cognome Impagnatiello.

La donna ha poi concluso il suo intervento dichiarando come Impagnatiello abbia fallito come padre, figlio, uomo ed essere umano. Nel frattempo i familiari della vittima ricordano ancora una volta la loro Giulia, dedicando questa giornata di ricerca della giustizia proprio a lei.