“L’ho lasciato per lui, è stata una follia” Filippa Lagerback si svela e ne parla ora per la prima volta

Filippa Lagerback, famosa per la sua partecipazione a Che Tempo Che Fa, ha condiviso la sua storia d’amore con Daniele Bossari, iniziata nel 2001 e culminata nel matrimonio del 2018. La scelta di Filippa di dedicarsi a questo nuovo amore è stata un passo importante, segnato dalla decisione di chiudere il capitolo precedente della sua vita, lasciando un fidanzato con il quale aveva solidi legami e beni materiali significativi. Sempre nel 2003, la coppia ha accolto la nascita della loro figlia Stella, approfondendo ulteriormente il loro legame. La decisione di andare a vivere insieme ha rappresentato un momento cruciale, che ha contribuito a rafforzare la loro unione.

Tuttavia, il viaggio non è stato privo di difficoltà. Filippa e Daniele hanno affrontato sfide significative, tra cui il periodo di depressione che ha colpito Bossari. In un’intervista con il Corriere della Sera, Filippa ha enfatizzato l’importanza del dialogo e della comunicazione aperta per superare questi momenti critici. Nonostante le avversità, entrambi hanno trovato la forza di rimanere uniti, rendendosi conto dell’importanza del supporto reciproco. Filippa ha condiviso un episodio emotivo, in cui, dopo una notte di pianti, ha capito quanto fosse forte il suo desiderio di stare accanto a Daniele.

Con la crescita di Stella, ora autonoma, Filippa e Daniele hanno avuto l’opportunità di riorganizzare la loro vita di coppia. Hanno iniziato a ricercare nuovi stimoli e a ritagliarsi spazi personali, creando un nuovo equilibrio che ha arricchito la loro relazione. Filippa ha messo in evidenza come avere interessi e obiettivi separati possa contribuire a mantenere una relazione sana e duratura. Questo nuovo assetto ha permesso loro di camminare insieme, pur mantenendo percorsi individuali, riflettendo così la complessità delle relazioni moderne.

La storia di Filippa e Daniele rappresenta un esempio di resilienza e amore genuino, affrontando le sfide del vivere insieme con determinazione e pazienza. La loro esperienza offre un messaggio potente per le coppie, dimostrando che il dialogo e il supporto reciproco possono rafforzare un legame anche di fronte alle difficoltà personali e professionali.