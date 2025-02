“L’hanno trovata, la sua reazione ha colpito tutti” consegnato il tapiro di Striscia la Notizia ad Angelica Montini: cosa ha fatto lei.

Valerio Staffelli ha tentato di consegnare il Tapiro d’Oro ad Angelica Montini, coinvolta in una vicenda mediatica legata a Fedez. Montini, visibilmente in difficoltà, ha cercato di evitare le telecamere rifugiandosi in un bagno. Nonostante gli sforzi di Staffelli di porle domande, lei ha preferito mantenere la sua privacy, mostrando un evidente desiderio di sfuggire al confronto.

La sorella di Angelica è intervenuta, criticando l’inviato di Striscia la Notizia e definendo le sue domande irrispettose. La tensione è aumentata quando Staffelli ha continuato a provocare Montini, suggerendo che la sua scelta di utilizzare i servizi di Fabrizio Corona come consulente matrimoniale fosse discutibile. Questo ha aumentato l’insofferenza di Angelica, che ha cercato di rimanere lontana dalle telecamere, contribuendo a suscitare ulteriore interesse pubblico.

Quando Angelica ha finalmente deciso di uscire dal bagno, ha preso un taxi nella speranza di sfuggire alla pressione mediatica. Tuttavia, Staffelli non si è arreso e l’ha seguita fino al palazzo, ribadendo che il Tapiro era destinato a lei e sottolineando l’importanza della canzone di Fedez. Nonostante i suoi sforzi, la consegna del premio satirico non è avvenuta, lasciando aperte molte domande sulle dinamiche tra i protagonisti. Questo episodio rappresenta un esempio chiaro del gossip e delle interazioni complesse tra personaggi pubblici, mostrando come la ricerca della privacy possa scontrarsi con l’attenzione dei media.