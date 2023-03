Il cane dei bambini è stato rinchiuso in una gabbia: ora che l’amato fido è rimasto da solo è alla ricerca di una nuova casa.

Si chiama Pablo il cane amato da tutti i bambini del paese e rimasto ora improvvisamente solo e costretto a rimanere in un piccolo recinto. Con una commovente lettera, i piccoli del posto che lo avevano accolto a braccia aperte, hanno voluto lanciare un appello per difendere la sua condizione, divenuta – ultimamente – sempre più lontana dal suo sconfinato sogno di libertà.

Era il cane dei bambini: l’hanno rinchiuso in gabbia, ora cerca casa – VIDEO

Pablo è infatti un esemplare di media taglia particolarmente docile e rispettoso, che da poco tempo era stato adottato – seppur non ufficialmente – da alcuni bimbi che vivono nel territorio della Marsica, ossia nell’entroterra dell’Abruzzo. Reduce da un triste abbandono, Pablo, aveva scorrazzato a lungo e in completa autonomia nei territori circostanti, facendo talvolta amicizia con altri esemplari che popolano le diverse località e trovando infine, grazie anche al suo carattere mite e ben lungi da essere in grado di creare problemi ai suoi residenti, l’affetto di un solidale gruppo di bambini.

Il cane era stato battezzato con il nome di Pablo proprio dalla più giovane popolazione del luogo, prima di venire – a quanto pare forse ingiustamente – segnalato al sevizio addetto al recupero di esemplari randagi sul territorio. Pablo, al momento dell’intervento dell’accalappiacani e prima di rimanere solo, indossava un collarino di colore rosso regalatogli dal gruppo di bimbi con cui trascorreva dapprima tutte le sue giornate nel doposcuola.

Stando alla testimonianza di uno dei volontari del posto, occupatisi del suo recupero in strada, sembra che un residente abbia deciso di segnalare la presenza del cane per evitare – a propri – che quest’ultimo potesse trasformarsi nella causa di indesiderati incidenti nel suo paese.

L’associazione “A.M.A” (Mano nella Zampa) dopo essere intervenuta, e rimasta molto colpita da una lettera scritta da loro in prima persona come se fosse lo stesso Pablo a chiedere aiuto, si è presto messa a lavoro per rimediare al suo stato di solitudine. Ora si è alla ricerca di una nuova sistemazione per il pelosetto, la quale possa garantire il suo bisogno di libertà.

I bambini hanno raccontato, nel frattempo, di come Pablo fosse ormai divenuto la loro mascotte. E hanno voluto assicurasi che la sua, e loro, dichiarazione di bontà giungesse nelle mani di quelli che potranno diventare, si spera al più presto, i suoi futuri padroncini. Pablo, specifica l’associazione, accetta inoltre proposte di adozione sin da subito e anche qualora quest’ultime dovessero provenire da altre regioni.