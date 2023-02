L’hanno rinchiusa in un frigorifero: rischiava di morire asfissiata

Il ritrovamento e il salvataggio di una povera gattina abbandonata rinchiusa in un frigorifero: la piccola rischiava di morire asfissiata.

Gli esseri umani riescono a escogitare le modalità più assurde immaginabili per “liberarsi” dei loro animali domestici. Due giorni fa ad esempio a Ibiza, isola spagnola delle Baleari, una famiglia ha pensato a un modo assai particolare per abbandonare la sua gatta di casa: rinchiuderla in un termofrigo portatile. Rimasta bloccata all’interno del frigorifero per lungo tempo, la micetta rischiava di morire per asfissia. In queste terribili condizioni è stata trovata dai volontari del rifugio, davanti alla porta del quale la piccola era stata lasciata la mattina presto.

Il ritrovamento di una gattina rinchiusa all’interno di un frigorifero: il felino è stato salvato

A raccontare la triste vicenda sono stati gli stessi volontari del rifugio. Sulla pagina Facebook dell’organizzazione no-profit che si occupa di aiutare gli animali abbandonati, di ospitarli e di trovare loro una nuova casa, la Fundacion Perros Abandonados en Ibiza, sono stati condivisi un post e un video della micetta abbandonata (Facebook @Fundacion Perros Abandonados en Ibiza).

Come si legge nel post su Facebook, i volontari sono stati avvertiti da alcuni ragazzi che avevano visto un uomo scendere dall’auto e lasciare la gattina all’interno del frigorifero davanti al cancello. La micetta è stata subito liberata e portata dal veterinario. Terrorizzata, la cucciola si è nascosta dagli umani che tentavano di aiutarla. A due giorni dal triste episodio, la gattina si sta riprendendo: è ancora molto spaventata e passa la maggior parte del suo tempo nascosta, ma sta iniziando a prendere confidenza con i volontari e con i veterinari.

Su Facebook il rifugio ha denunciato la disumanità del gesto compiuto; nel post si legge infatti quanto segue: «Questo è maltrattamento di animali! Non ci sono parole per descrivere quello che è successo oggi… In questo frigorifero da spiaggia chiuso hanno lasciato dentro una gattina sulla porta del rifugio, sarebbe potuta morire soffocata. Meno male che alcuni ragazzi l’hanno vista e ci hanno avvisato, perché il signore che ha lasciato la gattina dentro al frigo, se n’è andato con la sua macchina come se niente fosse. L’abbiamo portata subito in infermeria e aperto velocemente il coperchio per farla uscire: era così spaventata che si è nascosta, poverina. Non esiste umanità??? La micetta poteva morire soffocata». Il messaggio si conclude facendo appello all’umanità delle persone, affinché si mostrino più rispettose con tutti gli esseri viventi. (di Elisabetta Guglielmi)