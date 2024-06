“L’ha stupita” Fedez, il regalo alla nuova fidanzata è uno schiaffo all’ex Chiara Ferragni

I Ferragnez sembrano tornati bambini: tante le scaramucce che si fanno a distanza sui social da quando hanno deciso di separarsi e lui ha lasciato l’attico appena comprato con la moglie. Questa volta è stato il regalo di Fedez alla nuova fidanzata, una bella e giovane modella francese, a destare scandalo online. Per molti è un vero e proprio schiaffo all’ex, l’influencer Chiara Ferragni.

Non passa giorno che non si parli di questi due ex. Tra i loro post online e le illazioni delle stampa rosa, c’è da scrivere molto su Fedez e Chiara Ferragni. Oggi, ad esempio, è stato un maglioncino a far attivare le antenne degli appassionati di gossip.

L’imprenditrice digitale, infatti, ha pubblicato nelle sue storie su Instagram indossando un maglioncino a righe. La pagina Very Inutil People ha notato che era lo stesso maglioncino indossato da Tony Effe, ex fidanzato di Taylor Mega ed ex amico di Fedez.

Si ipotizza che Chiara Ferragni possa avere un flirt proprio con il vecchio amico dell’ormai ex marito. Tanti i like che l’influencer avrebbe lasciato sotto i post pubblicati dal rapper romano.

Del resto non ci sarebbe nulla di male a cercare di nuovo l’amore. L’ex marito si è già dato da fare: secondo la stampa rosa pare che stia con la modella Garance Authié, alla quale la mamma di Leone e Vittoria ha già indirizzato qualche frecciatina.

Il regalo di Fedez alla fidanzata Garance Authié durante la trasferta milanese

Dopo aver visto Fedez e Garance Authié mano nella mano al Gran Premio di Monaco, il rapper e la modella hanno iniziato a disseminare i social di indizi per far capire che forse qualcosa c’è. Recentemente entrambi hanno postato praticamente la stessa foto del Duomo di Milano.

Un dettaglio, però, che non passa inosservato. Quella vista si vede solo dal ristorante di Carlo Cracco in Galleria a Milano. Lo stesso locale dove i Ferragnez si trovavano a San Valentino per pubblicare immagini e video che allontanassero i gossip riguardo a una presunta separazione. Un regalo che potrebbe essere indigesto per Chiara Ferragni: quello era il loro ristorante del cuore!