L’ha salvato da morte certa e adesso il suo cane non lo lascia più

Il cane non lo lascia più ed è diventato la sua ombra da quando è stato salvato da morte certa, un legame incredibile – VIDEO.

Gli amici sono la famiglia che ti scegli, almeno così dice il detto. Un tenero cane di nome Colton ha fatto bene la sua scelta e ha legato in maniera davvero speciale con questa creatura che è stata salvata da morte certa. Da quel momento infatti, i due giocano, si coccolano e passano costantemente il tempo insieme. Il suo nome è Bucket, ed è una mucca.

Un legame speciale: salvato da morte certa, adesso ha un vero amico – VIDEO

Dopo che Susan Klingenberg ha portato a casa un vitello appena nato di nome Bucket da un’asta di bestiame del Maryland (Stati Uniti), si è sdraiato in casa sul letto del suo cane Colton e si è subito addormentato. Il vitello sembrava già sapere che avventura gli spettava con quel quattro zampe.

Il giorno dopo, Colton, il mix di San Bernardo, e Bucket hanno iniziato a giocare e a correre insieme all’aperto. Il vitello imitava i comportamenti del suo compagno ed era come fosse davvero un cane. Ogni giorno era così, tra momenti di gioco, riposo e coccole, la proprietaria è rimasta incantata dal loro comportamento. Il legame tra i due è diventato sempre più forte e si possono considerare a tutti gli effetti migliori amici.

Il loro rapporto è rimasto forte anche quando Bucket, che ora ha 5 anni, è diventata grande, arrivando a pesare più di 1.200 chili. Ha persino iniziato ad inginocchiarsi per mettersi all’altezza degli occhi di Colton, il quale ha 9 anni, per giocare e accarezzarsi a vicenda. Susan, analista aziendale in pensione e fondatrice della Little Buckets Farm Sanctuary (che prende il nome da Bucket), con sede a Brodnax, in Virginia, ha postato su Instagram, @littlebucketsfarmsanctuary, un adorabile video.

Questa clip mostra come la coppia di amici insolita è cresciuta nel corso degli anni. Bucket viene quando lei lo chiama e lo considera un cucciolo domestico, in quanto ha la stessa personalità di un cane. “Si amano davvero. È una cosa speciale da vedere. È davvero una bella amicizia“, ha affermato.