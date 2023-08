l’ha salvato con questa tecnica

Il cane rischia di soffocare a causa di un giocattolo e a salvarlo è questa manovra eseguita prontamente dalla veterinaria.

Gli incidenti possono avvenire in qualsiasi momento, quando meno ce lo si aspetta. Si possono attuare tutte le misure preventive del caso, ma se deve succedere, succede. Un cane si è trovato in un serio momento di difficoltà quando, a causa di un giocattolo, stava per soffocare. Fortunatamente la veterinaria ha agito prontamente.

Stava per soffocare a causa di un giocattolo: cane sano e salvo grazie alla veterinaria

Margaret Hunt è una veterinaria del Travelers Rest Animal Hospital di Travelers Rest, nella Carolina del Sud (Stati Uniti), che è riuscita a salvare il suo paziente, un pastore tedesco di nome Clyde, dal soffocamento causato da un grosso Kong Toy che si era incastrato nell’esofago.

Il cane in questione ha 5 anni. È stato portato di corsa dai suoi proprietari alla clinica veterinaria dopo aver giocato con un giocattolo Kong di gomma. Non appena l’operatore sanitario ha saputo del suo caso, ha agito rapidamente. Il video dell’incredibile salvataggio è diventato virale poiché ha usato una manovra speciale. Margaret Hunt si è posizionata sopra l’animale in difficoltà e ha eseguito una tecnica chiamata XXT, ovvero tecnica di estrazione esterna, che consiste nell’esercitare una pressione sul collo del cane in modo che possa espellere l’oggetto.

Fortunatamente, la tecnica ha funzionato perfettamente e tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Clyde non è il primo cane a cui viene eseguita questa manovra, molti veterinari statunitensi non esitano a praticarla quando ne vedono la necessità. La XXT è un intervento sicuro ed efficace quando un cane ha un’ostruzione completa delle vie aeree dovuta ad una palla, un kong o qualsiasi altro oggetto rotondo.

Gli animali, possono perdere rapidamente i sensi quando si verifica un evento di questo tipo e questa è la soluzione più rapida per mettere in sicurezza l’animale. Per eseguire questa tecnica, il cane deve essere posizionato sulla schiena, con la zona del collo e le vie respiratorie dritte e parallele al pavimento. A seconda delle dimensioni dell’animale, è possibile mettersi a cavalcioni su di lui, assicurandosi di non fare troppa pressione. Altrimenti, una seconda persona deve aiutare a tenere fermi gli arti posteriori. Per eseguire la procedura, bisogna innanzitutto identificare la trachea e l’oggetto al suo interno e attraverso la pressione dovrebbe espellere l’oggetto.