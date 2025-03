“L’ha fatto alle spalle di Milly Carlucci” Carolyn Smith, dure accuse contro Raimondo Todaro: il ballerino risponde

Raimondo Todaro ha risposto alle critiche di Carolyn Smith riguardo alla sua decisione di lasciare Ballando con le stelle per unirsi ad Amici di Maria De Filippi. Attraverso Instagram, ha difeso la sua scelta e ha chiesto rispetto per la verità. Smith ha espresso dispiacere per come Todaro ha abbandonato il programma, ritenendo che avrebbe dovuto comunicare la sua decisione a Milly Carlucci in anticipo. Ha anche sottolineato che Todaro ha iniziato a parlare negativamente di chi lo ha sostenuto in carriera. Questa affermazione ha spinto Todaro a ribattere, chiedendo prove delle sue presunte dichiarazioni.

Nella sua risposta, Todaro ha invitato Smith a verificare i fatti prima di accusarlo e ha sottolineato l’importanza della verità, mostrando disponibilità a confrontarsi. Il conflitto tra i due ha attirato l’attenzione dei media, evidenziando le complesse dinamiche nel mondo dello spettacolo, le relazioni tra ballerini e mentori, e le aspettative professionali.

Successivamente, Milly Carlucci ha commentato la situazione di Todaro in un’intervista, escludendo un suo ritorno a Ballando con le stelle. Ha evidenziato la difficoltà di concentrarsi sul futuro e ha riconosciuto che ogni storia ha una conclusione. Carlucci ha auspicato il meglio per i ballerini che ha incontrato, mantenendo però una certa distanza riguardo a potenziali ritorni.

Questa situazione mette in luce le sfide nel settore e come le decisioni personali possano influenzare le carriere. La crescita professionale di Todaro e di altri ballerini continua a interessare il pubblico e gli esperti del settore.