“L’ha deciso dopo l’incendio a Los Angeles” perché Paris Hilton sta vendendo tutti i suoi abiti di lusso

Paris Hilton ha lanciato una vendita di abiti di lusso su Vestiaire Collective per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie colpite dagli incendi a Los Angeles, attraverso la sua associazione no-profit. Questa iniziativa è una risposta ai devastanti incendi che hanno distrutto la sua abitazione. Hilton ha deciso di vendere alcuni capi del suo guardaroba per contribuire a una causa benefica e aiutare chi ha subito perdite.

I recenti incendi a Los Angeles hanno causato ingenti danni e sfollamenti. Paris Hilton è stata tra le vittime, e l’impatto di questo evento traumatico l’ha motivata ad agire concretamente per sostenere le famiglie in difficoltà. La sua iniziativa non ha solo lo scopo di raccogliere fondi, ma vuole anche sensibilizzare il pubblico sulle difficoltà affrontate dagli sfollati. Hilton è attivamente coinvolta nel portare aiuto, riconoscendo l’urgenza di sostenere le comunità colpite.

In collaborazione con Vestiaire Collective, Hilton sta vendendo quasi 100 articoli di moda di seconda mano, offrendo opportunità uniche per gli appassionati di moda di acquistare capi esclusivi. I proventi della vendita andranno alla sua associazione no-profit, 11:11 Media Impact, impegnata a fornire assistenza alle famiglie senza tetto. Gli incassi serviranno per alloggi temporanei e beni di prima necessità, con particolare attenzione ai minori vulnerabili.

La collezione include articoli che riflettono il suo stile, come tute Juicy Couture, giacche Von Dutch, e borse vintage. Con prezzi che variano da 75 a 2.250 euro, la vendita è aperta globalmente, permettendo a tutti di contribuire a questa causa importante. Paris Hilton spera che questa iniziativa porti speranza e sostegno a chi ne ha bisogno.